НАТО высказалась о взрывах в Приднестровье

НАТО выразила поддержку суверенитету Молдавии после взрывов в Приднестровье

НАТО озабочена взрывами в Приднестровье и будет пристально следить за ситуацией, заявили в пресс-службе Североатлантического альянса, пишет ТАСС.

Как уточнили в организации, НАТО выражает «полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдавии». «НАТО озабочена серией взрывов, произошедших в Приднестровском районе Молдавии в последние дни», — высказались в НАТО. В альянсе напомнили, что Молдавия является долгосрочным партнером.

В понедельник, 25 апреля, неизвестные попытались взорвать из ручных противотанковых гранатометов здание Министерства государственной безопасности (МГБ) Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

Один из взрывов во вторник, 26 апреля, прогремел на территории Приднестровского радиотелецентра «Маяк» в Григориопольском районе. Была повреждена 100-метровая антенна, построенная в 1960-х годах.