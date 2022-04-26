Неизвестный с ножом напал на молодого россиянина в Москве

На западе Москвы неизвестный напал с ножом на 22-летнего молодого человека

В столичном районе Фили-Давыдково неизвестный напал с ножом на 22-летнего молодого человека. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по городу.

По данным ведомства, 24 апреля не позже 23:20 злоумышленник ранил молодого москвича в сквере напротив дома №3 на Славянском бульваре. Пострадавшего госпитализировали. Впоследствии врачи диагностировали у него проникающее колото-резаное ранение грудной клетки справа, ранение нижней доли легкого, правосторонний травматический гемопневмоторакс, множественные колото-резаные раны левого бедра и ягодицы.

По факту случившегося возбуждено дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Сейчас полицейские разыскивают нападавшего.

Ранее сообщалось, что полиция задержала мужчину, который с ножом напал на продавщицу в Воронеже. По данным следствия, злоумышленник зашел в торговый павильон на Волгоградской улице и, угрожая женщине убийством, потребовал отдать деньги из кассы. Получив отказ, он несколько раз ударил 50-летнюю россиянку ножом в шею и спину.