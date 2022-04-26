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Названы самые неожиданные туристические маршруты россиян

Аналитики Geo.Platforma сообщили о росте спроса на авторские туры среди россиян

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Аналитики провели исследование и назвали самые неожиданные туристические маршруты, которые россияне выбирали в 2021 году. Результатами эксперты Geo.Platforma совместно с маркетплейсом авторских туров YouTravel.me и мобильным оператором Tele2 поделились с редакцией «Ленты.ру».

Согласно информации аналитиков, с каждым годом все популярнее становятся авторские туры по России — активные путешествия с интересными маршрутами. Например, туристы отправляются в мототуры для новичков и опытных водителей в Алтай, Анапу и Калининград, выбирают астросъемку в Крыму, винные туры или празднование дня рождения в трекинге по Приэльбрусью.

При этом эксперты также выяснили самые популярные направления для внутреннего туризма. В Калининградской области путешественники обычно выбирают Зеленогорск. По сравнению с 2020-м годом на 20 процентов выросло число туристов, посетивших этот курорт. Вторым по популярности стал остров Канта, третьей — Куршская коса.

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Исследование показало, что в 2021-м на 41 процент вырос туристический поток в столицу КарелииПетрозаводск, путешественники также стали чаще посещать Ладожское и Онежское озеро. В Мурманской области популярностью у туристов обычно пользуется крупнейший горный массив на Кольском полуострове — Хибины, а также перевал Северный Рисчорр и Териберка.

Аналитики уверены, что спрос на внутренний туризм вырос не только из-за закрытия границ, но и из-за программы туристического кешбэка. Ранее эксперты также оценили результаты программы туркешбэка в 2022-м. Акцией с начала года воспользовались около 2,5 миллиона россиян. Путешественникам вернули 8,5 миллиарда рублей.

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Ксения Мельникова
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