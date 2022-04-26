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В США обнаружили «спящего агента» «Хезболлы»

Правоохранители США обнаружили спящего агента «Хезболлы» в Нью-Джерси

Фото: Hussein Malla / AP

Правоохранители США обнаружили «спящего агента» группировки «Хезболла» в городе Нью-Джерси. Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на федеральную прокуратуру.

Сообщается, что член элитной военной организации Ливана скрывался под именем Алексея Сааба, 45-летнего инженера-программиста. Однако реальной его целью было не создание софта, а разведка потенциальных целей для террористических актов на территории города Нью-Йорк.

В частности, агент собирал информацию о туннелях, мостах и местах массового скопления людей Большого Яблока. По словам, помощника прокурора США Сэма Адельсберга, Сааб «в любое время был готов нанести удар». Работник прокуратуры сообщил, что агент внедрился в США в 2000-х годах и планировал «проснуться», если США совершат нападение на Иран.

15 апреля телеканал Al Hadath сообщил, что военно-воздушные силы Израиля атаковали окрестности Дамаска, где были размещены иранские установки ПВО и радары. Также удары были нанесены по военной колонне, которая доставила партию беспилотников отрядам «Хезболлы», которые воюют на стороне армии Сирии.

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Николай Чигасов
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