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Туроператоры прокомментировали информацию о выселении россиян из отелей Турции

АТОР: информация о выселении россиян из отелей Турции не соответствует действительности

Фото: Pixabay

Информация о выселении россиян из отелей и требования о том, чтобы туристов из России не размещали в отелях Турции, не соответствует действительности. Так в Ассоциации туроператоров России (АТОР) прокомментировали соответствующие сообщения СМИ от 25 апреля, говорится на сайте.

В туротрасли пояснили, что произошла ошибка в переводе. TUI Tantur, турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI, в письме отелям-партнерам имел в виду, что до 31 мая заморожены все бронирования трех туроператоров, которыми владеют юридические лица из России.

Таким образом, Tantur не будет работать с компаниями TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited. Уточняется, что TT Baltics SIA специализируется на отправке за рубеж туристов из балтийских стран, а Borublita Holdings Limited в основном направляет в Турцию путешественников из Белоруссии и Казахстана.

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В АТОР поясняют, что скорее всего в TUI Tantur опасаются, что у этих компаний могут возникнуть санкционные риски из-за того, что они принадлежат юридическим лицам, входящим в черный список. При этом в туротрасли уверены, что это никак не отразится ни на российских туристических компаниях, ни на самих путешественниках из России.

25 апреля появились сообщения о том, что TUI Tantur направил в отели республики письмо с требованием отменить бронирования российских туристов. Отмечалось, что на такие меры турецкий представитель пошел под давлением балтийских туроператоров, которые потребовали, чтобы в отелях, где отдыхают их туристы, брони российских путешественников были отменены, а сами россияне — выселены.

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Ксения Мельникова
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