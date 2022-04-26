В Британии заявили о готовности страны применить ядерное оружие

Министр обороны Уоллес: Британия готова применить ядерное оружие для защиты страны и НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил, что НАТО обладает ядерным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства также заявил о готовности Британии применить ядерное оружие для защиты страны и НАТО, если это потребуется. По его словам, крайне важно, чтобы он президент России Владимир Путин «этого не забывал».

«Некоторые наши ракеты сейчас под водой, и наши смелые военнослужащие Королевских ВМС готовы выпустить ядерное оружие, если им придется защищать это Королевство и НАТО», — сказал Уоллес.

Министр назвал НАТО ядерным альянсом и отметил, Великобритания, Франция и США также обладают ядерным оружием. «Это самый главный и самый важный сдерживающий фактор для него [Путина]», — заявил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал о том, что американское ядерное оружие превосходит российское. По словам политика, в течение своего срока на посту главы государства он смог перестроить ядерные силы страны вместе со всеми войсками.