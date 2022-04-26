Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Британии заявили о готовности страны применить ядерное оружие

Министр обороны Уоллес: Британия готова применить ядерное оружие для защиты страны и НАТО
Бен Уоллес

Бен Уоллес . Фото: Peter Nicholls / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес напомнил, что НАТО обладает ядерным оружием. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава ведомства также заявил о готовности Британии применить ядерное оружие для защиты страны и НАТО, если это потребуется. По его словам, крайне важно, чтобы он президент России Владимир Путин «этого не забывал».

«Некоторые наши ракеты сейчас под водой, и наши смелые военнослужащие Королевских ВМС готовы выпустить ядерное оружие, если им придется защищать это Королевство и НАТО», — сказал Уоллес.

Министр назвал НАТО ядерным альянсом и отметил, Великобритания, Франция и США также обладают ядерным оружием. «Это самый главный и самый важный сдерживающий фактор для него [Путина]», — заявил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп рассказал о том, что американское ядерное оружие превосходит российское. По словам политика, в течение своего срока на посту главы государства он смог перестроить ядерные силы страны вместе со всеми войсками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британия ввела новые ограничения на экспорт в Россию
Украина обстреляла Горловку снарядами запрещенного калибра
Звезда «Сумерек» купил роскошное поместье в США
Названы причины падения юаня
«Урал» перенесет производство мотоциклов в Казахстан
Часто путешествующая россиянка назвала неочевидные плюсы отелей «все включено»
В Британии заявили о готовности страны применить ядерное оружие
Путин обсудит с законодателями вопрос о прямых выборах губернаторов
В США предрекли России рекордные доходы от продажи нефти
Минфин США продлил сроки завершения сделок с российской «Группой ГАЗ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.