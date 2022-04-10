Трамп рассказал о превосходстве ядерного оружия США над российским

Экс-президент Трамп назвал ядерные силы США самыми мощными в мире и предостерег Россию

Бывший президент США Дональд Трамп рассказал о том, что американское ядерное оружие превосходит российское. Об этом он заявил во время выступления перед своими сторонниками в Северной Каролине, передает РИА Новости.

По словам Трампа, в течение своего срока на посту главы государства он смог перестроить ядерные силы страны вместе со всеми войсками.

Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы Дональд Трамп экс-президент США

При этом бывший президент предостерег Москву от попыток поднимать тему неконвенциональной конфронтации. Он подчеркнул, что российскому лидеру Владимиру Путину тоже не стоит об этом говорить. Трамп также добавил, что, если этот вопрос все же будет поднят, то США необходим тот, кто знает, как ответить, а не просто сказать: «Ой, там ядерное оружие».

В Москве исключают возможность применения ядерного оружия в конфликте вокруг Украины. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что в России «никто не рассматривает применение, даже саму идею применения ядерного оружия» в связи с ситуацией на Украине.

В то же время Песков отмечал, что вступление Украины в НАТО повысило бы вероятность войны между ядерными странами, а специальная операция России направлена на недопущение подобного сценария.

«Представьте ситуацию, когда член НАТО, Украина, думая о возвращении Крыма нападает на Россию и на российский Крым», — сказал пресс-секретарь. Согласно статье 5 Устава альянса, обладающим ядерным оружием странам НАТО придется защищать Украину. Таким образом, могла бы быть третья мировая война, добавил Песков.

Ошибка Байдена

Во время встречи со своими сторонниками Трамп также заявил, что его преемник Джо Байден «отправил на небеса» цены на бензин в стране еще задолго до событий на Украине.





По его словам, цены на топливо выросли из-за энергетической политики Байдена, вдохновленной социалистической шуткой, известной как «Зеленый новый курс». Трамп рассказал, что нынешний президент хочет повсюду построить ветряные мельницы. Он добавил, что недвижимость рядом с такими мельницами ничего не стоит, так как они убивают птиц, разрушают ландшафт и являются самым дорогим видом энергетики.

Помимо этого, Трамп напомнил, что при нем галлон бензина (3,785 литра) стоил меньше двух долларов, а сейчас цена превысила четыре доллара. Он также отметил, что когда-то США были энергетически независимы и за год могли бы превзойти Россию и Саудовскую Аравию по объемам добычи.

Ранее Байден обвинил российские власти в рекордном росте цены галлона бензина в Соединенных Штатах. Президент назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках. При этом он признал, что рост цен на бензин начался еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.

В третий раз на выборы

Трамп, выступая перед американцами, также допустил возможность участия в президентских выборах 2024 года. Бывший президент сказал, что, возможно, ему придется побороться за пост главы государства в третий раз.

«Есть здесь те, кто хотел бы, чтобы я еще раз пошел на выборы?» — спросил он у своих сторонников.

При этом официального заявления о намерении баллотироваться в президенты Трамп не сделал. Отмечается, что Трамп может начать официальную предвыборную кампанию в конце года после промежуточных выборов в конгресс.

О намерении Байдена баллотироваться на второй срок стало известно еще осенью 2021 года. Согласно заявлению Белого дома, Байден будет участвовать в президентских выборах 2024 года вместе с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. К моменту выборов в 2024 году американскому политику исполнится 81 год.

