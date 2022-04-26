Власти раскрыли последствия обстрела граничащего с Украиной села

В результате обстрела со стороны Украины села в Белгородской области пострадало 92 дома

В результате обстрела со стороны Украины села Головчино в Белгородской области пострадало несколько десятков домов. Такие данные раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в Грайворонском городском округе в результате акати Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало 92 дома и 29 автомобилей. На данный момент 26 строений уже восстановили.

«Самое главное для меня, что мирные жители не пострадали. Все остальное восстановим. Строительные бригады делают соответствующие замеры, вставляют окна и восстанавливают хозпостройки», — заявил Гладков.

Кроме того, отметил губернатор, местные жители сообщили о проблемах с сотовой связью и интернетом после обстрела. В связи с этим Гладков дал поручение первому заместителю губернатора Евгению Мирошникову «срочно разобраться в ситуации».

25 апреля еще один населенный пункт в Белгородской области — село Журавлевка — также подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате атаки ВСУ пострадали два человека.