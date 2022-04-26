Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Власти раскрыли последствия обстрела граничащего с Украиной села

В результате обстрела со стороны Украины села в Белгородской области пострадало 92 дома

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

В результате обстрела со стороны Украины села Головчино в Белгородской области пострадало несколько десятков домов. Такие данные раскрыл губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, всего в Грайворонском городском округе в результате акати Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадало 92 дома и 29 автомобилей. На данный момент 26 строений уже восстановили.

«Самое главное для меня, что мирные жители не пострадали. Все остальное восстановим. Строительные бригады делают соответствующие замеры, вставляют окна и восстанавливают хозпостройки», — заявил Гладков.

Кроме того, отметил губернатор, местные жители сообщили о проблемах с сотовой связью и интернетом после обстрела. В связи с этим Гладков дал поручение первому заместителю губернатора Евгению Мирошникову «срочно разобраться в ситуации».

25 апреля еще один населенный пункт в Белгородской области — село Журавлевка — также подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате атаки ВСУ пострадали два человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Польша ввела санкции против «Новатэка» и «Газпрома»
Полуобнаженная Собчак опубликовала видео из своей квартиры в Петербурге
Аналитики из Германии оценили вероятность начала третьей мировой из-за Украины
Проверки шахт после аварии на «Листвяжной» выявили тысячи нарушений
В Приднестровье отменили Парад Победы
В Госдуме отреагировали на решение Польши ввести новые санкции против России
Защищающий от радиации ген тихоходок оказался способен работать на людях
Джонни Депп прокомментировал аудиозапись с доказательством нанесения себе вреда
В Крыму продлили желтый уровень террористической угрозы
Погба покинет «Манчестер Юнайтед»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.