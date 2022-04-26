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Минобороны обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России

Минобороны РФ обвинило Великобританию в провоцировании Украины на удары по России
Здание Министерства обороны РФ

Здание Министерства обороны РФ. Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Провоцирование Украины со стороны Великобритании на нанесение ударов по российской стороне в случае атаки приведет к пропорциональному ответу. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Таким образом в ведомстве ответили на слова заместителя министра обороны Великобритании Джеймса Хиппи, который заявил о «законности» возможных ударов Украины по военным целям в России для нарушения снабжения российской армии с помощью западного оружия.

По данным Минобороны, Вооруженные силы (ВС) России находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов по центрам принятия подобных решений в Киеве.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова оценила заявления Хиппи. Она уточнила, что Россия может законно наносить удары по военным целям на территории стран НАТО, которые поставляют вооружения киевскому режиму.

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Сергей Истомин
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