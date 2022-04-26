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Мальчик не почувствовал боль и три дня ходил со сломанной ногой

The Mirror: в Великобритании мальчик сломал ногу и не заметил этого из-за редкой болезни

Фото: Shutterstock

Мальчик из города Норидж, графство Норфолк, Великобритания, три дня ходил со сломанной ногой. Об этом сообщает The Mirror.

Девятилетний Зак Скитмор не чувствует боль из-за редкой болезни. Его родители, 46-летняя Донна и 53-летний Стив, поняли, что с ребенком что-то не так, когда в годовалом возрасте он прокусил себе язык и не заметил этого. В четырехлетнем возрасте Зак вывихнул бедро, когда прыгал в надувном батуте в виде замка, и вправил его обратно без обезболивающих средств. Когда мальчику было шесть лет, он сломал ногу, ничего не почувствовал и три дня ходил на ней, как ни в чем не бывало.

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По словам родителей ребенка, многие мечтают об избавлении от боли, не понимая, насколько она необходима в повседневной жизни. Из-за своей болезни их сын получает травмы и даже не осознает, какой ущерб они ему приносят. Отцу и матери приходится проверять всю еду, которую он ест, и температуру воды в ванной, когда он моется. В противном случае мальчик может обжечься, так как не способен самостоятельно определить, не слишком ли горячо.

Врачи утверждают, что шансы на рождение ребенка с такой болезнью — почти один на миллион. Мать мальчика рассказала, что раньше даже не знала о существовании такого недуга. Болезнь настолько редка, что большинство врачей никогда не сталкивались с ней.

Из-за частых травм у Зака развился так называемый сустав Шарко. Это заболевание может повлечь инфицирование и деформацию конечности и в дальнейшем может потребовать ампутации. Семья создала страницу на благотворительном сайте, чтобы собрать 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей) и отвезти сына в США, где есть хирург, специализирующийся на операциях на суставах Шарко.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей. По его словам, он чувствовал дискомфорт, но не испытывал боли.

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Алиса Дмитриева
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