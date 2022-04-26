Мальчик не почувствовал боль и три дня ходил со сломанной ногой
Мальчик из города Норидж, графство Норфолк, Великобритания, три дня ходил со сломанной ногой. Об этом сообщает The Mirror.
Девятилетний Зак Скитмор не чувствует боль из-за редкой болезни. Его родители, 46-летняя Донна и 53-летний Стив, поняли, что с ребенком что-то не так, когда в годовалом возрасте он прокусил себе язык и не заметил этого. В четырехлетнем возрасте Зак вывихнул бедро, когда прыгал в надувном батуте в виде замка, и вправил его обратно без обезболивающих средств. Когда мальчику было шесть лет, он сломал ногу, ничего не почувствовал и три дня ходил на ней, как ни в чем не бывало.
По словам родителей ребенка, многие мечтают об избавлении от боли, не понимая, насколько она необходима в повседневной жизни. Из-за своей болезни их сын получает травмы и даже не осознает, какой ущерб они ему приносят. Отцу и матери приходится проверять всю еду, которую он ест, и температуру воды в ванной, когда он моется. В противном случае мальчик может обжечься, так как не способен самостоятельно определить, не слишком ли горячо.
Врачи утверждают, что шансы на рождение ребенка с такой болезнью — почти один на миллион. Мать мальчика рассказала, что раньше даже не знала о существовании такого недуга. Болезнь настолько редка, что большинство врачей никогда не сталкивались с ней.
Из-за частых травм у Зака развился так называемый сустав Шарко. Это заболевание может повлечь инфицирование и деформацию конечности и в дальнейшем может потребовать ампутации. Семья создала страницу на благотворительном сайте, чтобы собрать 50 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей) и отвезти сына в США, где есть хирург, специализирующийся на операциях на суставах Шарко.
Ранее сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд пациент очнулся во время сложной операции и не смог предупредить врачей. По его словам, он чувствовал дискомфорт, но не испытывал боли.