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В России появится единый фонд пенсионного и социального страхования

Мишустин поручил создать единый фонд пенсионного и социального страхования

Фото: Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать единый фонд пенсионного и социального страхования, информация об этом появилась на сайте кабмине. Планируется, что правовая работа единого фонда должна быть обеспечена к началу 2023 года.

Мишустин поручил Минтруду к 5 мая представить график разработки и принятия необходимых законов для реализации проекта. Также станет обсуждаться единый тариф для страховых взносов. Правительство полагает, что все страховые взносы будут перечисляться одним платежом. Все это должно позволить россиянам быстрее и проще получать социальные выплаты.

В январе стало известно, что правительство планирует реорганизовать Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в единую организацию — Социальный фонд. Важным изменением значилось то, что организация получит новый организационно-правовой статус «внебюджетный фонд».

В настоящее время ПФР и ФСС являются государственными учреждениями. Координировать работу нового фонда будет Минтруд, а управлять им поручат наблюдательному совету.

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Платон Щукин
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