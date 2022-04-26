В Польше ограничат движение авиатранспорта

Правительство Польши ограничит воздушное движение из-за проблем с диспетчерами с 1 мая

Правительство Польши планирует с 1 мая ограничить воздушное движение из-за проблем с условиями труда и жалобами авиадиспетчеров. Распоряжение правительства опубликовано на официальном сайте органа исполнительной власти.

Ограничения затронут варшавские аэропорты имени Фредерика Шопена (EPWA) и аэропорта Модлин (EPMO). Согласно документу, меры принимаются «в связи с ограничением работы служб аэронавигации, обслуживающих авиационные операции и снижением заявленной емкости контролируемой воздушной зоны Варшавы».

Авиадиспетчеры жалуются на низкий уровень зарплат и плохие условия труда, которые влияют на качество и эффективность их работы по мониторингу и управлению движением авиатранспорта. Представители профсоюза сообщили, что в ближайшее время ожидаются массовые увольнения диспетчеров.

Ранее стало известно, что как минимум шесть американских тяжелых транспортных самолетов прибыли в Польшу. В частности, два военно-транспортных самолета Военно-воздушных сил (ВВС) США C-17A Globemaster приземлились на аэродроме в городе Жешув, расположенном недалеко от границы с Украиной. Каждый из них вмещает до 77,5 тонны груза. Помимо этого, зафиксировано прибытие самолета С-17А из Великобритании.