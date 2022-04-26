Политолог указал на выгоду Украины от взрывов в Приднестровье

Политолог Лизан назвал взрывы в Приднестровье выгодными для Украины

За взрывами вышек радиосвязи в Приднестровье стоят силы, которые не имеют отношения к самой непризнанной республике или Молдавии, считает глава аналитического бюро «СОНАР-2050» Иван Лизан. По его словам, такие провокации могут быть выгодны Киеву. В разговоре с «Лентой.ру» политолог предположил, что украинская сторона попытается использовать их для перераспределения российских сил.

Без выгоды для Тирасполя и Кишинева

Лизан отметил, что внутри непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) нет тех, кто может быть причастен к серии взрывов 25 и 26 апреля. Раскачка ситуации изнури невозможна, поскольку в Приднестровье полностью подавлена оппозиция.

«Всей полнотой власти в непризнанной республике обладает финансово-промышленная группа «Шериф». Она сперва своего человека залила в президенты, а затем взяла под контроль и парламент. Они контролируют всю вертикаль власти от любого сельского совета до республиканского парламента. Никакой существенной оппозиции нет, около трех лет назад там был принят облегченный вариант российского закона об иностранных агентах», — сказал он.

Местные силовики зачистили все подполье разных некоммерческих организаций Иван Лизан политолог

Власти Приднестровья на заседании Совета безопасности ввели на всей территории непризнанной республики «красный», наивысший, уровень террористической опасности. Руководство квалифицировало инциденты как теракты.

Заседание Совбеза также созвано в Молдавии по распоряжению президента республики Майи Санду. Однако эскалация Кишиневу тоже невыгодна, поскольку это навредит торгово-экономическим отношениям с Москвой, уверен Иван Лизан.

«Кишинев может поиграть внутри республики на раскол, запретить российские СМИ, запретить ношение георгиевской ленты. Но они стараются не переходить грань, потому что им еще торговать с Россией. Осознание того, что российская армия становится ближе, заставляет иначе смотреть на мир», — считает политолог.

Еще один фронт

По мнению Ивана Лизана, наиболее выгодно раскачивать ситуацию в Приднестровью Киеву. Так власти надеется изменить ход российской спецоперации на Украине, считает политолог.

Интерес в этом деле есть у Киева. Я не знаю стопроцентной мотивации эскалации вокруг Приднестровья, но одна из наиболее разумных гипотез — желание Киева ускорить течение политического времени в России, заставить снять часть войск с донбасского направления и, например, перебросить их под Николаев, растащить войска Иван Лизан политолог

«Возможно, как вариант, под эскалацию этой напряженности втянуть либо НАТО, либо Молдову, либо Румынию, открыть для России еще один фронт, заставить ее действовать быстрее. А в наших условиях действовать быстрее — это значит нести больше потерь», — заключил он.

Министерство внутренних дел ПМР сообщило, что в результате двух взрывов 26 апреля были повреждены вышки радиосвязи. Две мощные антенны, которые транслировали сигнал российского радио, оказались выведены из строя. Пострадавших нет.

25 апреля как минимум три взрыва прогремело в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе.

В Кремле сообщили, что внимательно наблюдают за развитием событий.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что после выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей российским военным следует начать следующий этап спецоперации, учитывая обстановку в Приднестровье.

