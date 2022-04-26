Пушилин призвал готовиться к новому этапу операции и упомянул Приднестровье

Глава ДНР призвал готовиться к новому этапу операции, «учитывая ситуацию в Приднестровье»

После выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей российским военным следует начать следующий этап военной операции, учитывая обстановку в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР). Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, сообщает РИА Новости.

Политик не пояснил, что имеет в виду под «ситуацией в Приднестровье», однако упомянул, что закончить разгром украинской группировки в Донбассе необходимо как можно скорее.

«Нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — призвал Пушилин.

Содержание и цели новых этапов военной операции он раскрывать не стал.

В последние два дня на территории Приднестровья прогремело несколько взрывов. В понедельник, 25 апреля неизвестные обстреляли из гранатометов здание Министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе. На следующий день последовали взрывы в поселке Маяк, они повредили транслировавшие российское радио вышки связи.