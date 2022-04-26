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Прибалтика стала покупать еще больше российской электроэнергии

TV3: Латвия, Литва и Эстония в два раза увеличили закупки электроэнергии из России в марте

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Прибалтийские страны продолжают приобретать электроэнергию у России и даже стали покупать в марте в два раза больше по сравнению с январем. Об этом пишет РИА Новости.

Так, по данным TV3, объем закупок увеличился почти до 600 тысяч мегаватт-часов, несмотря на принятое решение операторов системы Латвии, Литвы и Эстонии ввести ограничения на импорт российской электроэнергии. Телеканал подчеркивает, что в Эстонии собираются построить малый модульный реактор, чтобы избавиться от зависимости от российской электроэнергии. Латвия изучает возможности присоединиться к проекту.

По словам министра экономики Латвии Яниса Витенбергса, до реализации проекта эстонской компании Fermi Energia «еще очень далеко». Компания Latvenergo подтвердила, что не отказывается от идеи строительства малого реактора, однако пока там занимаются исследованием влияния атомной энергетики на общий энергетический рынок.

Ранее Финляндия приняла решение полностью прекратить поставки электроэнергии из России. Решение является временным и принято в связи с пусконаладочными работами на атомной электростанции «Олкилуото-3». Планировалось, что испытания должны проводиться в условиях, когда поставки электроэнергии из России будут равны нулю.

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Марина Совина
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