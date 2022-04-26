Российских врачей-терапевтов осудят за смерть пациентки из-за неверного диагноза

В Приморье двух терапевтов осудят за смерть 45-летней пациентки из-за неверного диагноза

В Приморье двух врачей-терапевтов Черниговской центральной районной больницы осудят за оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

По данным следствия, в январе 2018 года фигуранты поставили неверный диагноз 45-летней пациентке, имеющей заболевание сердечно-сосудистой системы. Из-за неправильного лечения и ненадлежащей диагностики, а также из-за того, что ее вовремя не отправили в больницу, женщина скончалась.

Ранее стало известно, что на Ставрополье главврачей двух российских больниц арестовали за миллионные взятки от бизнесмена. Как считают следователи, директор фирмы передал им 5,8 миллиона рублей за помощь при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов.