Посольство РФ отметило прогресс в точке зрения СМИ США по Украине

Посольство РФ: СМИ США начали «более или менее объективнее» освещать ситуацию по Украине

Посольство России в США отметило, что некоторые американские СМИ начали публиковать «более или менее объективную точку зрения» о ситуации на Украине, и назвало это маленьким прогрессом. Об этом говорится в Telegram-канале дипломатического ведомства РФ.

Так, там обратили внимание на то, что СМИ США приводят «без купюр» заявления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова о подготовке США и НАТО провокаций с использованием оружия массового поражения с последующим обвинением России. «Рядовым американцам наконец-то представляется возможность самостоятельно судить о причинах и целях действий российских военных на территории Украины», — говорится в сообщении посольства.

В российской дипмиссии призвали работающих с администрацией США журналистов «последовать примеру коллег и давать трезвую оценку событий на Украине», а также заявили о необходимости дать огласку «вынашиваемым Вашингтоном планам провокаций с применением ОМУ (оружия массового поражения — прим. «Ленты.ру»)».

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, оценивая вероятность нормализации отношений между Россией и США, заявил, что стабилизация и развитие отношений с Вашингтоном входит в интересы Москвы, потенциал для этого есть. Однако, подчеркнул он, для настоящей реализации потенциала российско-американских отношений необходима политическая воля.