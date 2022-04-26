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Главврача частного медцентра обвинили в мошенничестве на 100 миллионов рублей

В Алтайском крае главврача частного медцентра обвинили в афере на 100 миллионов рублей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь регионального ведомства Мария Антошкина.

По данным следствия, с 2016 по 2020 год 46-летний главврач частного консультативно-диагностического центра вместе с двумя соучастниками, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предоставлял в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования недостоверные сведения о лечении пациентов. Чтобы получить больше денег от фонда, обвиняемые отправляли данные об оказании пациентам более длительной и квалифицированной медицинской помощи.

В результате на расчетные счета медцентра необоснованно поступило более 100 миллионов рублей. В ходе следствия сумма причиненного ущерба была возмещена в полном объеме.

Ранее стало известно, что на Ставрополье главврачей двух российских больниц арестовали за миллионные взятки от бизнесмена. Как считают следователи, директор фирмы передал им 5,8 миллиона рублей за помощь при заключении госконтрактов на поставку медицинского оборудования, лекарств и расходных материалов.

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Елизавета Новикова
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