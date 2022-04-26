Хуснуллин рассказал о провале ипотеки в России

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о существенном снижении темпов выдачи ипотеки в России

В последние две недели апреля темпы выдачи ипотеки в России существенно снизились. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

«Я вижу, что ипотека провалилась в последние две недели. Просто провалилась. Сначала она ехала на теме ранее одобренных кредитов, а в последнее время провалилась, несмотря на все меры предлагаемой поддержки», — заявил зампред правительства. Хуснуллин также заметил резкое снижение объемов кредитования строителей — по его словам, в последнее время оно практически не идет.

25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготным ипотечным программам с 12 до 9 процентов годовых, чтобы поддержать стройотрасль и сделать кредиты на жилье более доступными для населения. Глава государства также заявил о необходимости продлить действие госипотеки до конца 2022 года.

26 апреля премьер-министр Михаил Мишустин призвал реализовать изменения максимально быстро. Соответствующее поручение глава кабмина дал министерству экономического развития, министерству финансов и министерству строительства.