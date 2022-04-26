Кремль ответил на вопрос об обеспечении безопасности Путина

Пресс-секретарь Песков заявил, что безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Безопасность президента России Владимира Путина обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Безопасность президента всегда обеспечивается на должном уровне. График, как вы видите, весьма напряженный», — объяснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, усилена ли безопасность Путина на фоне проведения спецоперации на Украине, а также как ситуация повлияла на его график.

Ранее Владимир Путин сообщил, что ФСБ пресекла деятельность террористической группы, готовившей убийство одного из известных отечественных журналистов. При этом имя журналиста он не назвал.

Позднее ФСБ задержала группу неонацистов, готовивших по заказу Службы безопасности Украины (СБУ) убийство журналиста Владимира Соловьева.