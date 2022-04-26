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Путин напомнил генсеку ООН о Косово в связи с ситуацией в Донбассе

Путин указал генсеку ООН Гутерришу на прецедент Косово, объясняя решение РФ по Донбассу
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин напомнил генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу прецедент с признанием Косово, говоря о решении Москвы признать независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Его слова приводит ТАСС.

Глава государства указал, что Россия имела право признать независимость ДНР и ЛНР, отметив, что хорошо знаком с документами Международного суда ООН по ситуации в Косово.

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В решении говорится, что при реализации права на самоопределение та или иная территория не обязана обращаться за разрешением о провозглашении своего суверенитета к центральным властям, подчеркнул Путин.

«Я лично читал все комментарии — и юридических, и административных, политических органов США, европейских стран. Все это поддержали», — сказал президент.

Гутрриш, в свою очередь, заявил, что ООН не признает Косово, однако российский лидер парировал, что Международный суд признал его. Если такой прецедент создан, аналогичное решение могли принять республики Донбасса, добавил он.

«То же самое мы сделали в отношении республик Донбасса. После того, как мы это сделали, они обратились к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении того государства, которое проводит против них военные операции», — резюмировал Путин.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что понимает претензии Москвы по Украине и безопасности в Европе и считает, что это надо разрешить.

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Марина Совина
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