Генсек ООН заявил о понимании претензий России по Украине

Гутерриш заявил Путину, что понимает претензии России по Украине и безопасности

Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что понимает претензии Москвы по Украине и безопасности в Европе и считает, что это надо разрешить. Цитату приводит ТАСС.

«Я понимаю, что у России есть ряд претензий по отношению к тому, что происходит на Украине, а также к европейской и глобальной безопасности... [это] необходимо разрешать, основываясь на разных инструментах, предложенных уставом ООН», — заявил Гутерриш.

Беседа Путина и Гутерриша продлилась около часа. О том, что генсек ООН встретился с российским президентом, стало известно ранее во вторник, 26 апреля. О намерении политиков провести переговоры в Кремле до этого сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также говорил, что генсек ООН приедет в Россию для встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.