Путин предложил сотрудникам ООН и Красного Креста посетить украинских пленных

Путин предложил ООН и представителям Красного Креста посмотреть, как содержатся пленные

Президент России Владимир Путин предложил сотрудникам ООН и Красного Креста посетить украинских военнопленных, передает РИА Новости.

«Если есть желание посмотреть, уважаемый господин генеральный секретарь, и представителям Международного Красного Креста, представителям ООН, как они содержатся и где, как оказывается помощь раненым — пожалуйста, мы готовы такую возможность предоставить», — сказал Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Ранее Путин заявил, что Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях». По его словам, это было сделано после того, как Киев выразил нежелание выполнять Минские соглашения.

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции на территории Украины.