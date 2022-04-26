Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин назвал причины признания ДНР и ЛНР

Путин заявил, что признание ДНР и ЛНР было необходимо для прекращения геноцида

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было необходимо для прекращения геноцида. Об этом на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«После того как власти в Киеве фактически публично, я хочу это подчеркнуть, публично, устами первых лиц государств заявили о том, что не намерены выполнять эти минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных», — объяснил глава государства.

Материалы по теме:
Россия заявила об освобождении Мариуполя. Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
Россия заявила об освобождении Мариуполя.Путин приказал отменить штурм «Азовстали» и взять его в блокаду
21 апреля 2022
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
Зеленский объявил о начале битвы за Донбасс
19 апреля 2022

Он отметил, что признание было вынужденной мерой для прекращения страданий людей, которые проживают в Донбассе. Однако, добавил Путин, Запад предпочел этого не заметить.

Президент также отметил, что ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой оказать им военную помощь, что и сделала РФ, начав специальную операцию.

О начале специальной операции в Донбассе Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Глава Пентагона отреагировал на разговоры о ядерной войне
Путин предложил сотрудникам ООН и Красного Креста посетить украинских пленных
Блогерша увеличила губы и осталась с внешностью бабуина
Путин заявил о прорыве в переговорах с Украиной
Huawei решила бороться с санкциями с помощью исследований
Путин высказался об организаторах провокации в Буче
Путин заявил Гутерришу о прекращении боев в Мариуполе
Фонд Сороса обвинили в неспособности спасти планету
Россиянам раскрыли способ расплачиваться за рубежом без карт
Россиянку задержали после обнаружения останков двух ее детей
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.