Путин назвал причины признания ДНР и ЛНР

Путин заявил, что признание ДНР и ЛНР было необходимо для прекращения геноцида

Признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) было необходимо для прекращения геноцида. Об этом на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит РИА Новости.

«После того как власти в Киеве фактически публично, я хочу это подчеркнуть, публично, устами первых лиц государств заявили о том, что не намерены выполнять эти минские соглашения, мы вынуждены были с целью прекращения геноцида людей, которые проживают на этих территориях, признать эти государства в качестве независимых и самостоятельных», — объяснил глава государства.

Он отметил, что признание было вынужденной мерой для прекращения страданий людей, которые проживают в Донбассе. Однако, добавил Путин, Запад предпочел этого не заметить.

Президент также отметил, что ДНР и ЛНР обратились к России с просьбой оказать им военную помощь, что и сделала РФ, начав специальную операцию.

О начале специальной операции в Донбассе Владимир Путин объявил 24 февраля. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).