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Перечислены простые способы проверить качество одежды в магазинах

Экоконсультант Тонти при выборе вещей посоветовала учитывать качество стежек и швов

Фото: Unsplash

Экоконсультант модных брендов Люсианна Тонти перечислила простые способы проверить качество одежды в магазинах. Об этом она написала в своей колонке для The Guardian.

Согласно материалу, качество одежды начало заметно снижаться с 1990-х годов с возникновением «быстрой моды». Последствием данного явления стал активный рост производства и потребления, а также резкое падение стоимости на продукцию. По мнению эксперта, найти долговечную одежду по приемлемой цене сегодня возможно, однако при выборе вещей необходимо учитывать некоторые нюансы, такие как стежки, состав ткани и страну производства.

Так, преподаватель престижной школы моды Парсонс в Париже Макс Сандерсон рекомендует тщательно проверять кромку и швы изделий. Известно, что крупные стежки являются признаком того, что одежда была сшита быстро и, следовательно, некачественно. Строчка, по словам Сандерсона, должна быть мелкой, плотной и ровной.

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Кроме того, Тонти уточнила, что следует внимательно читать информацию на бирках о стране производства вещи, составе ткани и о том, как правильно за ней ухаживать. Перед примеркой дизайнер Бьянка Спендер советует приложить материал к чувствительным участкам кожи, например к шее или предплечью, чтобы определить, будет ли одежда комфортной при носке. Стоит также слегка растянуть ткань большими пальцами, чтобы понять, насколько она эластичная и хорошо ли держит форму.

Страна производства имеет значение, однако, по данным экспертов, на ней не стоит зацикливаться. Отмечается, что маркировка «Сделано в Италии» была показателем первоклассного качества 20 лет назад. Теперь же знания, опыт и мастерство могут базироваться в любой точке мира, в том числе и в Китае, где находится основная часть технологий и квалифицированной рабочей силы.

Ранее в апреле эксперт по уборке из США раскрыла оптимальную частоту стирки разных типов одежды. Американка порекомендовала стирать бюстгальтеры каждые три-четыре дня, пижамы — каждые три-пять дней, а носки — ежедневно. По словам блогерши, важно учитывать степень загрязнения, однако некоторые предметы гардероба не стоит отправлять в стиральную машину слишком часто.

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Полина Гераскина
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