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Губернатор описал разрушения после обстрела двух сел в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: из-за обстрела Журавлевки повреждены 14 домовладений

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) двух сел в Белгородской области есть разрушения. Их описал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, после украинского обстрела в Журавлевке пострадали 14 домовладений. Повреждения зафиксированы на крышах, заборах и окнах. Как сообщил Гладков, вместе с заместителем губернатора по строительству Владимиром Базаровым и главой села Анжеликой Самойловой он осматривает разрушения.

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Губернатор пообещал восстановить поврежденные участки, как только будет спокойная обстановка. Помимо этого, он рассказал, что в обстрелянном селе Нехотеевка повреждены четыре дома и две машины, а также два амбара для хранения зерна.

«Поговорил с людьми. Стараемся уговорить каждого выехать из села в более безопасное место. Кто-то согласился, кто-то категорически отказывается. Тех, кто уезжать совсем не хочет, будем продолжать убеждать», — написал Гладков в Telegram.

Он добавил, что выехал в Головчино — населенный пункт также обстреляли со стороны Украины.

За минувшие сутки Белгородская область подверглась двум обстрелам ВСУ. При атаке на село Журавлевка пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи. После ВСУ обстреляли приграничное село Головчино. По словам Гладкова, никто не пострадал. Губернатор сообщил о повреждении нескольких нежилых построек и четырех домов.

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Анастасия Шейкина
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