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Британия ввела новые санкции против России

Британия ввела запрет на экспорт в РФ товаров, которые могут использоваться против Украины

Фото: Pixabay

Великобритания ввела новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства внешней торговли Соединенного Королевства

Лондон ввел запрет на экспорт в Россию технологий и товаров, которые могут использоваться «для угнетения героического народа Украины». «Продукция, на которую распространяется запрет, может включать оборудование для осуществления прослушивания и наблюдения»,— отмечается в заявлении.

Также британской стороной были снижены до нуля все ввозные пошлины для продукции с Украины и отменены все квоты. Отмечается, что это даст экономическую поддержку Украине.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил об отсутствии единства по введению новых санкций против России. По его словам, страны ЕС не могут договориться по поводу эмбарго на энергоносители из РФ.

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Марина Совина
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