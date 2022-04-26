В России предложили ввести двухразовое бесплатное питание в школах

Депутат Власов предложил ввести двухразовое бесплатное питание для учеников 1-4 классов

Депутат Государственной Думы Василий Власов предложил ввести двухразовое бесплатное питание в школах для учеников 1-4 классов при продолжительности учебного процесса более трех часов. Об этом сообщает RT.

Соответствующее письмо Власов направил на имя главы Минтруда Антона Котякова. Отмечается, что по закону ученики начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием минимум один раз в день.

Однако у школьников в течение дня может быть до пяти занятий, а совокупное время пребывания в учебном заведении может составлять до пяти часов.

Власов считает недостаточным однократное горячее питание для учеников начальных классов в таких условиях. По его словам, в некоторых школах для учащихся 1-4 классов, помимо гарантированных бесплатных завтраков, предлагаются и обеды, однако уже за счет оплаты родителей.

В июне 2021 года президент России Владимир Путин дал поручение главе Минпросвещения Сергею Кравцову допустить родителей учеников к контролю за качеством горячего питания в школах. По словам президента, необходимо создать условия, в том числе санитарные, для таких проверок «Родительские комитеты могут организовать эту работу», — подчеркнул он.