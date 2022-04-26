Губернатор рассказал о пострадавших при обстреле села под Белгородом

Белгородский губернатор Гладков: жизни двух пострадавших при обстреле ничего не угрожает

Жизни двоих местных жителей, которые получили ранения в ходе обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Журавлевка в Белгородской области, ничего не угрожает. Об этом рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

Областной министр здравоохранения Андрей Иконников сообщил, что двум раненым оказана помощь, добавил Гладков.

По его словам, в село направлены специалисты во главе с замгубернатора Владимиром Базаровым. В Журавлевке также обследуют разрушения — губернатор российского региона пообещал жителям восстановить повреждения.

«Здесь самые меньшие переживания у меня, но объем разрушений нужно определить максимально быстро», — написал Гладков в социальной сети.

За минувшую ночь Белгородская область подверглась двум обстрелам со стороны Украины. При атаке на село Журавлевка пострадали два мирных жителя: мужчина получил ранение в руку, женщина — в область шеи. После ВСУ обстреляли приграничное село Головчино. По словам Гладкова, никто не пострадал. Губернатор сообщил о повреждении нескольких нежилых построек и четырех домов.