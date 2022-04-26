Сербию предупредили о серьезных проблемах из-за России

Политолог Денисов предрек Сербии «большую трагедию» из-за отказа вводить санкции против РФ

Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Денисов в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что Сербию ждут серьезные проблемы из-за отказа присоединяться в антироссийским санкциям Запада.

«Сейчас мы будем наблюдать большую трагедию для сербов. Уже сейчас ряд европейских стран акцентируют внимание на том, что Сербии необходимо солидаризироваться с позицией ЕС по конфликту, а это означает — выступить резко против РФ», — считает Денисов.

По словам политолога, западные страны воспринимают Сербию как одно из полей битвы, используя против нее рычаги давления, связанные с финансовыми взаимоотношениями.

Ранее Сербия отказалась ставить национальные интересы под угрозу и присоединяться к санкциям Запада против России. Белград не будет реагировать на подобные призывы со стороны ЕС и будет соблюдать нейтралитет, заявил президент страны Александр Вучич. «Мы не вводили санкции против кого-либо, потому что мы не верим, что санкции что-то меняют. Вы можете оказывать давление и принуждать Сербию, но это наша искренняя позиция», — заявил Вучич.