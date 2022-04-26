Фигурантов дела о хищениях на Северном флоте перевели из СИЗО под домашний арест

Фигуранты дела о хищении 700 млн при модернизации вооружения Северного флота вышли из СИЗО

235-й гарнизонный военный суд Москвы изменил меру пресечения фигурантам уголовного дела о хищении 700 миллионов рублей при модернизации вооружения боевых кораблей Северного флота. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Решение принято по ходатайству следствия, которое сочло, что бывший консультант департамента ВМФ «Рособоронэкспорта» Андрей Клокоцкий и экс-руководитель московского предприятия «Завод "Электроприбор"» Муталиб Эмиралиев могут выйти из СИЗО. Их перевели под домашний арест.

Послабление вызвано тем, что они добровольно сообщили об обстоятельствах совершенного преступления и дали показания на других его участников.

24 марта стало известно, что новым фигурантом дела стал бывший замначальника управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа капитан 1-го ранга Игорь Супранович. По версии следствия, он за взятку в виде пяти процентов от суммы контрактов совершил незаконные действия, в результате которых к обслуживанию и ремонту зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Кинжал», «Ураган», «Крепость» были допущены заводы, руководители которых обвиняются в хищении 692 миллионов рублей из одного миллиарда рублей, выделенного из бюджета на эти цели. Сумма взятки, полученная Супрановичем, составила 16 миллионов рублей.

По делу проходят Клокоцкий, Эмиралиев, начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан, а также руководители спецзаводов Замир Ахмедов и Евгений Мурашев.

Военная контрразведка ФСБ также установила еще двоих подозреваемых в даче взятки Супрановичу. Им тоже изберут меру пресечения.