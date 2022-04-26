В России сменили главу фонда обязательного медицинского страхования

Мишустин назначил Баланина главой Федерального фонда обязательного медстрахования

В России назначили нового главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, главой фонда назначен Илья Баланин. Он сменил на посту Елену Чернякову — она перейдет на работу в Росстат.

До назначения председателем фонда Баланин был замгубернатора Ярославской области — этот пост он занял в сентябре 2019 года. В феврале 2022 года его назначили заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

В конце октября в России сменилась уполномоченный по правам ребенка — президент Владимир Путин предложил занять эту должность сенатору Марии Львовой-Беловой. На новом посту она сменила Анну Кузнецову, которая после сентябрьских выборов приняла предложение главы государства перейти в Госдуму и курировать вопросы защиты семьи и детей.