Дачные воры в России переключились на один тип товаров

Дачные воры в России переключились на строительные материалы и сантехнику

На российских дачах стали больше красть строительные материалы и сантехнику. О том, что воры переключились на один тип товаров, в разговоре с РИА Новости сообщили эксперты «Росгосстраха».

Раньше воры в основном крали изделия из металла. Смену предпочтений специалисты связали с повышением стоимости материалов для строительства и ремонта. «Этой зимой злоумышленники больше интересовались строительными материалами, включая сантехническое оборудование и оборудование, предназначенное для отопительных систем», — отметили в «Росгосстрахе».

В течение предыдущих нескольких лет у дачников в основном воровали тазики, кастрюли, ведра, алюминиевые изделия, а также вещи из нержавеющей стали и меди. Украденное воры сдавали в пункты приема металлов.

В августе 2021 года россиянам дали советы по защите дач от налетчиков. Им порекомендовали установить уличные камеры наблюдения с инфракрасной подсветкой для получения качественного изображения в ночное время, а также посоветовали озадачиться поиском надежной двери.