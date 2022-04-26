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Известного диджея Тима Вествуда обвинили в сексуальных домогательствах

Известного диджея Тима Вествуда обвинили в сексуальных домогательствах сразу три женщины

Фото: Steve Vas / globallookpress.com

64-летний известный британский диджей, теле- и радиоведущий Тим Вествуд обвинен в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

Три женщины заявили, что пострадали от действий со стороны артиста. По их мнению, Вествуд пользовался своим положением в музыкальной сфере, а также принуждал их к сексу. По данным издания, первый подобный эпизод произошел в 1992 году, последний — в 2017-м. Жертвами домогательств стали девушки в возрасте 17,19 и 20 лет, пожелавшие остаться анонимными.

Еще четыре женщины рассказали The Guardian о том, что диджей ощупывал их, когда они фотографировались с артистом после его выступления в ночном клубе. Пострадавшие также не захотели раскрывать свои имена.

Все обвинения в своей адрес Тим Вествуд категорически отрицает. «Любое предположение о том, что он действует или действовал описанным образом, является ложью и серьезной клеветой», — заявили адвокаты диджея.

Ранее сообщалось, что съемки фильма «Быть смертным» с Биллом Мюрреем в одной из главных ролей приостановлены из-за жалоб на актера. Его обвинили в неподобающем поведении на киноплощадке. По словам инсайдера, 71-летний артист приставал к женщинам в шутливой манере.

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Анастасия Астахова
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