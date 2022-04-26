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Названа универсальная вещь для летнего гардероба

Редактор Who What Wear Монгомери назвала майку универсальной вещью для летнего гардероба

Фото: Shutterstock

Журналистка Джой Монтгомери назвала майку универсальной вещью для летнего гардероба. Об этом она написала в статье для журнала Who What Wear.

Как сообщает издание, белые классические майки остаются основой базового гардероба круглый год, а в теплую погоду становятся предметом первой необходимости. Монтгомери рекомендует обратить внимание на топы в рубчик, с мятым эффектом, а также с вырезом в форме сердца.

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Отмечается, что упомянутая вещь станет отличным дополнением к джинсам или брюкам с туфлями на каблуках. Кроме того, автор материала советует носить ее под прозрачные блузки.

Ранее в марте сообщалось, что майки-безрукавки белого цвета вновь обрели популярность, появившись в коллекциях люксовых модных домов. Многие дизайнеры вдохновились базовым предметом гардероба, известным как майка-алкоголичка. Подобные изделия были представлены в рамках Недель моды на показах таких брендов, как Bottega Veneta, Prada, Jacquemus, Loewe и других.

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Дарья Шляпужникова
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