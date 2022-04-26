Названа универсальная вещь для летнего гардероба

Редактор Who What Wear Монгомери назвала майку универсальной вещью для летнего гардероба

Журналистка Джой Монтгомери назвала майку универсальной вещью для летнего гардероба. Об этом она написала в статье для журнала Who What Wear.

Как сообщает издание, белые классические майки остаются основой базового гардероба круглый год, а в теплую погоду становятся предметом первой необходимости. Монтгомери рекомендует обратить внимание на топы в рубчик, с мятым эффектом, а также с вырезом в форме сердца.

Отмечается, что упомянутая вещь станет отличным дополнением к джинсам или брюкам с туфлями на каблуках. Кроме того, автор материала советует носить ее под прозрачные блузки.

Ранее в марте сообщалось, что майки-безрукавки белого цвета вновь обрели популярность, появившись в коллекциях люксовых модных домов. Многие дизайнеры вдохновились базовым предметом гардероба, известным как майка-алкоголичка. Подобные изделия были представлены в рамках Недель моды на показах таких брендов, как Bottega Veneta, Prada, Jacquemus, Loewe и других.