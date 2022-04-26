Мужчина собрался жениться на тройняшках и пожаловался на бывших возлюбленных

Metro: житель Кении Стиво собрался жениться на тройняшках

Житель Кении собрался жениться на тройняшках и вспомнил о непонимании бывших возлюбленных. Об этом пишет Metro.

Стиво сообщил, что сначала познакомился с девушкой Кейт, однако потом выяснилось, что у нее есть две сестры-близнеца — Ева и Мэри. Через некоторое время тройняшки решили, что хотят выйти замуж за Стиво вместе, несмотря на то что являются христианками и мечтают сделать музыкальную карьеру, исполняя духовную музыку.

Мужчина рассказал, что всегда чувствовал, что был рожден для полигамных отношений, но его бывшие возлюбленные не понимали этого. «Я всегда был честен и верен, но мои бывшие уходили, когда я говорил им, что хочу добавить в наши отношения еще одну девушку», — пожаловался кениец.

Четверо возлюбленных живут вместе уже два месяца и, по их словам, учатся лучше понимать друг друга и избегать конфликтов. Например, молодые люди установили четкий порядок, чтобы каждая из сестер проводила вечер со Стиво с понедельника по среду, а в выходные они общаются с будущим мужем вместе.

В 2014 году парламент Кении принял закон, согласно которому мужчина может жениться на нескольких женщинах. Тем не менее такая практика распространена среди мусульманского населения страны, а среди христиан полигамия не считается грехом лишь у некоторых небольших общин.

Ранее сообщалось, что сестры из Австралии, которых называют «самыми одинаковыми близнецами в мире», обручились со своим возлюбленным. Мужчина преподнес невестам два одинаковых тройных кольца, как символ их уникального союза.

