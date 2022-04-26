CNBC: в Белом доме испугались возвращения Трампа в Twitter после покупки соцсети Маском

В Белом доме испугались возвращения бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter после того, как компанию купил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация американского лидера Джо Байдена внимательно следит за ходом заключения сделки по Twitter. Власти опасаются, что переход компании в руки бизнесмена повлечет за собой всплеск дезинформации в социальной сети.

По данным CNBC, это может отрицательно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии промежуточных выборов в конгресс Соединенных Штатов, а также предстоящих в 2024 году президентских выборов.

В Белом доме считают, что Маск может позволить бывшему президенту США и ряду связанных с ним республиканских политиков восстановить доступ к Twitter.

Ранее Трамп отказался возвращаться в Twitter, даже если ему предложат восстановить заблокированный аккаунт после покупки компании Илоном Маском. «Я не пойду в Twitter, я собираюсь остаться в TRUTH», — заявил политик, имея в виду созданную под его патронажем соцсеть.