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Модель раскрыла правду о съемках рекламы с полными девушками

Плюс-сайз-модель Каролин Бьорнеликке объяснила, что увеличивает фигуру с помощью накладок

Фото: @redkaroline

Норвежская модель, студентка химического факультета Каролин Бьорнеликке раскрыла правду о съемках рекламы с полными девушками. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Известно, что девушка и ранее работала в сфере высокой моды, однако впоследствии она набрала 25 килограммов и перешла в категорию плюс-сайз. По словам героини материала, при работе с некоторыми марками одежды ей приходится дополнительно увеличивать фигуру с помощью специальных накладок, поскольку она не обладает нужными для предлагаемых нарядов объемами. «Данные бренды обычно производят одежду размеров XL-5XL. Но, если у вас есть глаза, вы можете заметить, что у меня размер меньше», — объяснила манекенщица.

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Бьорнеликке также высказала предположение о том, зачем компании поступают подобным образом.
«Спросите почему? Потому что они хотят, чтобы лицо обладало заостренными чертами, а шея выглядела худой [в отличие от остальных частей тела]. Данный подход создает нереалистичные стандарты. (...) Предлагаю в качестве моделей использовать прекрасных женщин действительно больших размеров», — возмутилась она.

В феврале Каролин Бьорнеликке, которая страдала от недостатка веса, рассказала, что набрала 20 килограммов и удивила поклонников новой внешностью. Известно, что ранее студентка химического факультета, норвежская блогерша Каролин Бьорнеликкес (Karoline Bjornelykke) сотрудничала с такими модными домами, как Chanel, Louis Vuitton, Armani и Dolce & Gabbana. В силу своей специализации при росте 176 сантиметров манекенщица весила 46 килограммов.

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Алина Гостева
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