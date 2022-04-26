Офицер ВСУ заявил о «вероятности полного уничтожения» к северу от Мариуполя

Офицер 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ заявил о вероятности «уничтожения» в Авдеевке

Военнослужащий 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) старший лейтенант Иван Скуратовский, чье подразделение базируется в 128 километрах к северу от Мариуполя, заявил о «высокой вероятности полного уничтожения». Об этом офицер ВСУ сообщил в интервью Politico.

«Ситуация очень плохая, — сказал он. — Я не знаю, сколько мы еще продержимся».

Скуратовский выразил обеспокоенность тем, что, если в ближайшие дни не прибудет подкрепление в виде живой силы и тяжелого вооружения, в частности поддержки с воздуха, его войска могут оказаться в том же положении, что и военнослужащие в осажденном российскими силами Мариуполе, где несколько сотен солдат заблокированы на территории металлургического завода «Азовсталь». Скуратовский охарактеризовал положение своих солдат как весьма отчаянное.

Он добавил, что войска под его командованием в настоящее время расположены в районе города Авдеевка под Донецком и с самого начала конфликта ведут боевые действия без отдыха. По его словам, за последние недели по меньшей мере 13 военнослужащих его подразделения были ранены и у них постепенно заканчиваются боеприпасы, патроны приходится экономить.

Ранее сообщалось, что украинские военные, заблокированные в промзоне завода «Азовсталь» в Мариуполе, вышли на связь с российскими военными. По словам военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, началось обсуждение условий сдачи и места, однако военным Украины не нравилось то место, то время. Российские переговорщики сразу поняли, что их пытаются отвлечь такими разговорами.