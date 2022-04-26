Лавров назвал главный недостаток ООН

Лавров заявил, что главный недостаток ООН — это засилье западных стран в Совбезе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутерришем назвал главный недостаток Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, основной минус ООН — в засилье представителей западных стран в Совете Безопасности. Российский министр отметил, что «мир стал другим» и процесс его развития идет по вектору многополярности. В международных отношениях, по мнению Лаврова, не может главенствовать подход коллективного Запада, лидером которого выступают США.

На том же брифинге Лавров заявил, что кризис на Украине объясняется взятым США и их союзниками «курсом на безграничное расширение НАТО и однополярного мира». По его словам, это делалось для сдерживания России, так что Украина использовалась как плацдарм для раздражения.