Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,66 процента

На открытии торгов российский фондовый рынок растет. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,66 процента, до 2200,62 пункта, индекс РТС — на 1,74 процента, до 957,42 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта показывает неопределенную динамику. Доллар опускается на 0,88 процента, до 72,48 рубля, а евро растет на 0,22 процента, до 77,9 рубля. В последние дни они торгуются на многолетних минимумах.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи наибольший рост демонстрируют «Магнит» (плюс 1,26 процента, до 4353,5 процента), «Новатэк» (плюс 1,22 процента, до 979 рублей) и «Лукойл» (плюс 1,21 процента, до 3978,5 процента). Хуже прочих себя чувствуют «Полиметалл» (минус 1,99 процента, 686,1 рубля), Ozon (минус 1,28 процента, 925 рублей) и «Тинькофф» (минус 1,21 процента, 1885 рублей).