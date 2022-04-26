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Российский фондовый рынок открылся ростом

Индекс Мосбиржи на открытии торгов поднялся на 0,66 процента

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

На открытии торгов российский фондовый рынок растет. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,66 процента, до 2200,62 пункта, индекс РТС — на 1,74 процента, до 957,42 пункта, свидетельствуют данные площадки.

Российская валюта показывает неопределенную динамику. Доллар опускается на 0,88 процента, до 72,48 рубля, а евро растет на 0,22 процента, до 77,9 рубля. В последние дни они торгуются на многолетних минимумах.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи наибольший рост демонстрируют «Магнит» (плюс 1,26 процента, до 4353,5 процента), «Новатэк» (плюс 1,22 процента, до 979 рублей) и «Лукойл» (плюс 1,21 процента, до 3978,5 процента). Хуже прочих себя чувствуют «Полиметалл» (минус 1,99 процента, 686,1 рубля), Ozon (минус 1,28 процента, 925 рублей) и «Тинькофф» (минус 1,21 процента, 1885 рублей).

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Платон Щукин
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