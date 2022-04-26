Пьяный петербуржец избил, оплевал пассажирку маршрутки и попал на видео

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил и оплевал пассажирку маршрутки, на которую упал

В Санкт-Петербурге пьяный пассажир маршрутки избил и оплевал оттолкнувшую его девушку. Видео с попыткой высадить мужчину на улицу опубликовал паблик «Транспортный коллапс, Красное Село» во «ВКонтакте».

По информации сообщества, инцидент произошел 25 апреля. Пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения упал на девушку, которой пришлось его оттолкнуть. В ответ мужчина начал плеваться в нее и материть, а также дважды ударил по голове.

В конфликт вмешался водитель маршрутки, который силой высадил нарушителя. На кадрах видно, как пьяный пассажир кричит, вырывается и, будучи уже на улице, цепляется руками за дверь автомобиля.

По информации из поста, у пострадавшей девушки обнаружили сотрясение мозга, и она обратилась в полицию.

Ранее в Великом Новгороде пьяный пассажир автобуса пытался засунуть руку в штаны 16-летней школьницы. Горожане набросились на мужчину с кулаками и силой вытолкали на улицу.