Видеокарты GeForce RTX 3090 Ti в России оценили почти в 300 тысяч рублей

Стоимость видеокарт GeForce RTX 3090 Ti в DNS составила почти 300 тысяч рублей

Сеть магазинов DNS раскрыла цены на новые видеокарты GeForce RTX 3090 Ti. Об этом говорится в сообществе «DNS Клуб».

Авторы сообщения рассказали, что в каталоге ретейлера доступны пять моделей видеокарт. Стоимость самых доступных моделей — KFA2 GeForce RTX 3090 Ti EX Gamer и MSI GeForce RTX 3090 Ti GAMING X TRIO — составляет 290 тысяч рублей. Самые дорогие девайсы — серии Palit GeForce RTX 3090 Ti GameRock OC — оценили в 305 тысяч рублей.

Корреспондент «Ленты.ру» заметил, что несколько часов спустя ценовую политику в отношении устройств скорректировали, однако стоимость видеокарт все равно составила почти 300 тысяч рублей. На момент написания заметки девайсы доступы по цене от 275 до 297 тысяч рублей.

Самая дорогая модель — MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X — выполнена на базе архитектуры NVIDIA Ampere, имеет 24 гигабайта видеопамяти, поддерживает разрешение Ultra HD 8K и функцию трассировки лучей. Производитель рекомендует оснащать видеокарту блоком питания мощностью 850 ватт.

Журналисты издания DTF заметили, что российские цены на видеокарты заметно превышают европейские. Так, RTX 3090 Ti от Palit доступна в России за 275 тысяч рублей. Во Франции стоимость устройства составила 2549 евро или около 200 тысяч рублей по актуальному курсу на первую половину дня 26 апреля.

В конце марта российские ретейлеры подняли цены на аксессуары для консолей нового поколения. Так, стоимость контроллера DualSense для PlayStation 5 в сети DNS увеличилась с 5999 до 9999 рублей.