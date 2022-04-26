Назначен новый глава Фонда медицинского страхования

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой ФОМС Илью Баланина

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил главой федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илью Баланина. Об этом сообщается на сайте правительства.

Баланин сменил Елену Чернякову, которая займет должность заместителя руководителя Росстата. В 2016 году он работал в правительстве Ярославской области директором департамента финансов, а в 2019 году стал заместителем губернатора. Баланин был назначен заместителем руководителя Федерального агентства по делам СНГ в феврале 2022 года.

Чернякова занимала должность главы ФОМС с марта 2020 года, а до 2020 года — замдиректора департамента бюджетной политики и методологии Минфина. С 2001 по 2011 годы работала начальником управления министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В 1991-1995 годах занимала должность бухгалтера производственных подразделений КамАЗа, а в 1995-2001 годах — бухгалтера жилищного управления Набережных Челнов.

Также Мишустин поручил создать единый фонд пенсионного и социального страхования. Ожидается, что правовая работа единого фонда должна быть обеспечена к началу 2023 года. Правительство полагает, что все страховые взносы будут перечисляться одним платежом, чтобы россияне смогли быстрее и проще получать социальные выплаты.