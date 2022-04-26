Белоруссия напомнила Западу о невозможности разрешения противоречий шантажом

Представитель МИД Белоруссии напомнил ЕС, что противоречия невозможно разрешить шантажом

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз напомнил, что Минск привержен позиции, что противоречия с Западом невозможно разрешить шантажом и санкциями. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы прекрасно видим, какая вакханалия творится в нашем регионе, вокруг нас, видим, какие на нашу страну происходят нападки, и хотели еще раз сформулировать свою позицию, которая не менялась, и состоит в том, что все вопросы нужно решать за столом переговоров, обсуждать озабоченности и договариваться», — заявил Глаз, добавив, что ни давлением, и шантажом, ни один вопрос решить не удастся. По его словам, Евросоюза в Белоруссии будет становиться все меньше и меньше.

Глаз пояснил, что в МИД не имели больших иллюзий по поводу того, что приглашение Минска к странам Европейском Союзе (ЕС) о выстраиванию нормальных отношений будет должным образом воспринято.

Представитель ведомства также напомнил о позиции Минска, что на любые санкции в отношении Белоруссии последует ответ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия возродятся «как феникс из пепла», а санкции Запада могут стать для них шансом развития внутреннего рынка, технологий и производств.