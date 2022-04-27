Россиянина отправили в СИЗО за продажу самодельного оружия и взрывчатки

На Алтае сотрудники ФСБ задержали 40-летнего мужчину со взрывчаткой и самодельным оружием

В Алтайском крае отправили в СИЗО 40-летнего мужчину, который продавал самодельное оружие и взрывчатку. Об этом пишет Mash.

По сведениям издания, первым его клиентом стал сотрудник ФСБ под прикрытием. Продавец пришел на встречу с пистолетом пистолетом Макарова (ПМ) и девятью патронами, после чего предложил покупателю приобрести еще и взрывчатку. Ее россиянин принес на следующую встречу, во время которой его задержали и отвезли в отдел.

В отношении него возбудили дело по статье 222 («Незаконное приобретение и хранение боеприпасов») УК РФ. При обыске в квартире фигуранта силовики нашли еще один ПМ, сделанный из сигнального ствола Р-411, 375 граммов взрывчатки, 29 патронов, 12 деталей огнестрельного оружия и самодельную бомбу.

Ранее сообщалось, что МВД изъяло пистолеты, пулеметы и автоматы в квартире доцента вуза в Нижнем Новгороде. 62-летний преподаватель пояснил, что изъятое является его коллекцией.