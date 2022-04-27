В Кремле рассказали о трудностях обсуждения архитектуры безопасности в Европе

Песков заявил, что после слов Борреля говорить об архитектуре безопасности в Европе трудно

Обсуждать новую архитектуру безопасности в Европе после заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля затруднительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель призвал Европейский союз (ЕС) договориться о гарантиях безопасности с Россией. Он также заявил о необходимости реорганизовать отношения между Брюсселем и Москвой.