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В Кремле рассказали о трудностях обсуждения архитектуры безопасности в Европе

Песков заявил, что после слов Борреля говорить об архитектуре безопасности в Европе трудно

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Обсуждать новую архитектуру безопасности в Европе после заявлений главы евродипломатии Жозепа Борреля затруднительно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Жозеп Боррель призвал Европейский союз (ЕС) договориться о гарантиях безопасности с Россией. Он также заявил о необходимости реорганизовать отношения между Брюсселем и Москвой.

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Варвара Кошечкина
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