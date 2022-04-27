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Путин заявил о ненужности Западу большой России

Президент Путин заявил, что оппонентам России не нужна такая большая страна

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Оппонентам России в мире не нужна такая большая страна. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Его слова приводит пресс-служба Кремля на официальном сайте.

По словам Путина, целью Запада является сдерживание России, и именно этот курс оппоненты страны «исторически проводили и проводят».

«Такая большая страна им не нужна. Запад хотел перенести проблемы прошлого в нынешнюю жизнь, хотел загнать нас в медвежий угол, но не достиг цели», — сообщил президент на заседании Совета законодателей в Петербурге.

Путин предположил, что Запад считает, будто само существование России угрожает ему.

«Это далеко не так, они сами представляют для всего мира опасность», — подытожил президент и заявил, что Россия достойно ответит на самые сложные вызовы и угрозы.

Ранее глава государства уже делал похожие заявления. Он утверждал, что коллективному Западу не нужна сильная Россия, именно поэтому он не оставляет попыток расчленить страну.

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Валерий Розенберг
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