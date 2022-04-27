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Девушка составила строгие правила своей будущей свадьбы и вызвала споры

Daily Mail: британка Маркс запретила скучным людям посещать ее свадьбу и вызвала споры

Фото: Unsplash

22-летняя Кеннеди Маркс из британского графства Девон составила строгие правила своей будущей свадьбы, даже не будучи помолвленной. Об этом сообщает Daily Mail.

Свои правила девушка перечислила в TikTok. Она запретила посещать торжество скучным людям, брать с собой детей, снимать на свадьбе фото и видео, предупредила, что если подружки невесты придут в белом, то она выльет на их одежду красное вино, и посоветовала гостям не соваться на танцпол во время первого танца. «Не делайте на моей свадьбе объявлений о беременности, помолвке и так далее. Пожалуйста, не отвлекайте от меня внимание. Я выгоню вас со свадьбы, и мы больше никогда не будем друзьями», — заявила британка.

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Список вызвал бурные споры у пользователей TikTok. Некоторые из них оставили возмущенные комментарии под ее видео и намекнули, что эти требования не нужны. «Ты же даже не выходишь замуж, — пишет один из комментаторов. — Это красный флаг для твоего парня: беги, пока можешь. Это ведь и его день тоже». Авторы других комментариев поддержали Маркс. «Согласна, ни у кого больше не должно быть белых платьев, — пишет один из них. — Когда жена моего двоюродного брата явилась на свадьбу моей сестры во всем белом, мне показалось это очень невежливым».

Ранее сообщалось, что шафер тайком накормил голодных гостей пиццей на вегетарианской свадьбе и разозлил невесту. По его словам, ему стало ясно, что предложенной гостям еды недостаточно на целый день.

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Рузанна Акмалтдинова
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