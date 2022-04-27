Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Швейцария запретила поставки угля из России

Правительство Швейцарии объявило о запрете на импорт угля из России

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Швейцария объявила о введении новых санкций в отношении России, речь в том числе идет о запрете на импорт угля, а также эмбарго на поставки других товаров, которые представляют собой важный источник дохода для России, следует из сообщения на сайте правительства страны.

Речь идет о такой продукции, как лесоматериалы, цемент и морепродукты. Кроме того, вводится запрет на экспорт из Швейцарии продукции, которая «может помочь России нарастить производственные мощности», — например, определенной продукции химпрома.

Кроме того, вступают в силу новые ограничения, касающиеся финансового сектора. Будет запрещена любая поддержка российским предприятиям в госсобственности или под госконтролем. Российские граждане или юридические лица больше не смогут регистрировать трасты в Швейцарии, оказывать им услуги тоже будет нельзя.

В начале апреля представитель швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Эрвин Боллинджер сообщил, что в рамках санкций его страна заблокировала российские активы на сумму около 7,5 миллиарда швейцарских франков (около 8 миллиардов долларов). Он добавил, что Россия потеряла доступ к средствам, заблокированным на банковских счетах, а также к недвижимости в четырех кантонах Конфедерации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия начала отключать европейские страны от газа
В Ростуризме отреагировали на выход России из Всемирной туристской организации
Швейцария запретила поставки угля из России
Россиянина отправили в СИЗО за продажу самодельного оружия и взрывчатки
AliExpress начала массово отменять заказы украинцев
Рогозин рассказал о мобилизационном периоде в «Роскосмосе»
Придуманный в 2022 году оттенок блонда назвали трендом
Женщина выиграла в лотерею и пристрастилась раздавать деньги нуждающимся
Житель Москвы погиб из-за электросамоката
Глава Приднестровья опроверг слухи о проведении референдума
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.